سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي

عبر باتريك جاردنر لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن سعادته بفوز الفراعنة في كل مباريات دور المجموعات لبطولة أفروباسكت المقامة في أنجولا.

وقال جاردنر عقب المباراة: "أفروباسكت بطولة صعبة للغاية. أخوضها للمرة الثانية في مسيرتي وأعلم أن الأهم هو تحقيق الفوز".

وأضاف "أحاول أن ألعب بطريقتي لأن كل زملائي يلعبون بشكل جيد للغاية وكان يجب أن أقدم كل ما لدي ولذلك لعبت أفضل بعض الشيء في هذه المباراة".

وأتم تصريحاته "المهم أن نبقى جاهزين. نحن سعداء بالراحة وبما حققناه ولكن يجب أن نواصل تركيزنا فيما بعد المباريات الثلاث".

وفاز منتخب مصر على أوغندا بنتيجة 77-64 في ثالث مباريات بدور المجموعات.

وذلك ليكمل انتصاراته الثلاثة بعد التغلب على مالي والسنغال.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ8 في البطولة المقامة في أنجولا، ولم يتحدد خصمه حتى الآن.