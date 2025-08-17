سلة – الكرداني: الآن سنستعد بقوة لربع نهائي أفروباسكت

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد الكرداني مدرب منتخب مصر لكرة السلة

عبر محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن رضاه بمستوى الفراعنة في دور المجموعات من بطولة أفروباسكت بعد الفوز على أوغندا.

وفاز منتخب مصر على أوغندا بنتيجة 77-64 في ثالث مباريات بدور المجموعات.

وذلك ليكمل انتصاراته الثلاثة بعد التغلب على مالي والسنغال.

وقال الكرداني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشكر فريق أوغندا على جهده في المباراة رغم أنه دخل اللقاء وهو يعرف أنه رابع المجموعة ولكنه قاتل حتى النهاية".

وأضاف "أخذنا خطوة كبرى بالفوز بمبارياتنا الثلاث والآن تأهلنا لربع النهائي. لدينا 4 أيام للراحة وسنرى من خصمنا القادم".

وأكمل "الأمر يتعلق بالطاقة. لم نبدأ المباراة بنفس طاقة وزخم أول مباراتين. كنا قد تأهلنا مسبقا لربع النهائي، وفي الربع الأخير استعدنا الطاقة والزخم وواصلنا حتى فزنا بالمباراة".

وأردف "أوغندا تستحق الثناء ولكني أعتقد أننا بدأنا بطاقة منخفضة، لذلك حين استعدناها بدأنا نلعب بطريقتنا".

وأشار "مصر تملك دوري جيد للغاية لكرة السلة وأغلب لاعبينا يلعبون هناك. إنه صعب وشرس ولديه جودة عالية، وكذلك هذا يمنح لاعبينا المحليين التفاهم والمعرفة الجيدة ببعضهم البعض".

وأتم تصريحاته "سنمنح اللاعبين يوما للراحة ثم نواصل الاستعدادات مجددا لربع النهائي بتدريبات قوية حتى نكون جاهزين".

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ8 في البطولة المقامة في أنجولا، ولم يتحدد خصمه حتى الآن.

منتخب مصر لكرة السلة أفروباسكت
