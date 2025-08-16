الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام المقاولون

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض نبيل عماد لاعب وسط الفريق للإصابة بكدمة على مستوى الركبة خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

ويخضع نبيل عماد لفحوصات طبية جديدة للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 4 بالتساوي مع بيراميدز والأهلي وزد ومودرن سبورت وإنبي.

بينما يتصدر المصري ترتيب الدوري بـ6 نقاط.

ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري ضد مودرن سبورت.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.