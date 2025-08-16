الدوري المصري – موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك
كتب : FilGoal
يستكمل الزمالك مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما تعادل مع المقاولون العرب.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 4 بالتساوي مع بيراميدز والأهلي وزد ومودرن سبورت وإنبي.
بينما يتصدر المصري ترتيب الدوري بـ6 نقاط.
موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك
ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري ضد مودرن سبورت.
وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.
وتلعب على استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق في تمام التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
