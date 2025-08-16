مؤتمر فيريرا: الملعب لم يساعدنا أمام دفاع المقاولون العرب.. وسنحاول التحسن

كشف يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك عن إحباطه بعد التعادل مع المقاولون العرب سلبيا، وأوضح أن أرضية الملعب لم تساعد فريقه.

وفرط الزمالك في نقطتين أمام المقاولون العرب على استاد المقاولون العرب بالتعادل بدون أهداف.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "حاولنا بكل قوتنا وليس لدي أي تعليق على التزام اللاعبين خلال اللقاء، في مثل تلك المباريات علينا أن نرفع جودتنا لحل مشكلة التكتلات الدفاعية".

وأضاف "لإيجاد المساحات يجب علينا تحريك الكرة بسرعة لكن أرضية الملعب لم تساعدنا، وهذا سبب عدم لعبنا بشكل أفضل مثل المباراة الماضية".

وأردف "ناصر ماهر لاعب لديه جودة كبيرة ونسعى للاستفادة منه بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

وتابع "ملعب المباراة لم يساعد الزمالك على الظهور بأفضل صورة ودفعت بمهاجم ثاني في الدقائق الأخيرة لأن أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بطريقتنا المعتادة والاستحواذ على الكرة".

وأتم "سنحاول التحسن في الفترة المقبلة، وحاولنا بذل أقصى جهد للفوز في لقاء اليوم، وكانت لدينا الدوافع والرغبة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، ولكن لم نتمكن من تسجيل أي هدف يمنحنا 3 نقاط".

ويعد ذلك أول تعادل سلبي بين الفريقين منذ ديسمبر 2020 في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها ثالثا في الترتيب، خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط ثم الأهلي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف.

وحقق المقاولون العرب نقطته الأول وأصبح في المركز الـ 17.

