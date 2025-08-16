مكي: أشكر اللاعبين على تأدية واجباتهم ضد الزمالك بعد الخسارة ضد زد

تقدم محمد مكي المدير الفني لـ المقاولون العرب بالشكر للاعبي فريقه بعد التعادل السلبي أمام الزمالك.

وحقق المقاولون العرب أول نقطة له في الموسم على أرض استاد القاهرة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ المقاولون العرب عبر أون سبورت: "مباراة كانت صعبة بالنسبة لنا وظهرنا بشكل جيد وحصلنا على نقطة في استاد القاهرة وهو أمر جيد وأشكر اللاعبين على تأدية واجباتهم".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة للغاية ضد زد لكن النتيجة لم تعبر عن سير المباراة، ولا نعرف سبب إلغاء هدفنا في تلك المباراة حتى الآن، وأشكر اللاعبين على تخطي هزيمة المباراة الماضية".

وكان المقاولون العرب قد خسر من زد في الجولة الأولى على ملعبه بنتيجة 2-0.

ويعد ذلك أول تعادل سلبي بين الفريقين منذ ديسمبر 2020 في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها ثالثا في الترتيب، خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط ثم الأهلي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف.

وحقق المقاولون العرب نقطته الأول وأصبح في المركز الـ 17.

