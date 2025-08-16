نوتنجهام يضم جيمس مكاتي من مانشستر سيتي

أعلن نادي نوتنجهام فورست التعاقد مع جيمس مكاتي لاعب مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم.

وكان نوتنجهام فورست تقدم عرضا إلى مانشستر سيتي لضم اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض من قبل السماوي.

قبل أن يرفع نوتنجهام عرضه لضم اللاعب الإنجليزي الشاب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 27 مباراة في الموسم الماضي بمجموع دقائق 936.

وتمكن صانع الألعاب من تسجيل 7 أهداف دون الصناعة.

وضم نوتنجهام جيمس مكاتي لتعويض رحيل أنتوني إيلانجا الذي انضم إلى نيوكاسل يوناتيد.

ويفتتح نوتنجهام مشواره في الدوري الإنجليزي غدا الأحد، بمواجهة برينتفورد.