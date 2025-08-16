الإسماعيلي يواجه الزمالك على استاد هيئة قناة السويس

السبت، 16 أغسطس 2025 - 23:40

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - بيان رسمي

وافقت رابطة الأندية على نقل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك وغزل المحلة إلى استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد السلام.

ويلعب الإسماعيلي ضد المحلة يوم السبت 30 أغسطس في التاسعة مساء.

بينما يواجه الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر في الخامسة مساء.

وكانت الرابطة قد رفضت طلب الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري إلى استاد هيئة قناة السويس، بدلا من استاد السلام.

وكشفت الرابطة أن الرفض جاء بسبب ضيق الوقت لأن موعد المباراة المقبلة يتبقى عليه ثلاثة أيام فقط، في حين تنص لوائح الرابطة على ضرورة تقديم طلبات تغيير الملاعب قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

الإسماعيلي تقدم بالطلب بعد حل أزمة الديون المتراكمة التي كانت تمنعه من اللعب عليه.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار منع الإسماعيلي من اللعب على ملعبه الأساسي، استاد الإسماعيلية.

وأعلن الاتحاد السكندري تمسكه بمواجهة الإسماعيلي في استاد السلام مثلما أعلنت الرابطة عن مكان المباراة.

وكان الأمن قد رفض استضافة المباريات الجماهيرية للإسماعيلي على استاد الإسماعيلية بسبب عدم وجود اشتراطات مناسبة.

ويستعد الاتحاد للقاء الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.

وحصل الإسماعيلي على نقطة من أول جولتين بالدوري المصري بعد التعادل مع بتروجت والخسارة من بيراميدز.

فيما خسر الاتحاد أول مباراتين له في الموسم على يد المصري ومودرن سبورت.

يذكر أن ملعب هيئة قناة السويس يستضيف مباريات سيراميكا كليوباترا حيث أقيمت عليه مباراة الفريق ضد الزمالك في الجولة الأولى

