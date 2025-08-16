تعادل سلبي جديد.. نقطة لـ الزمالك أمام المقاولون العرب

السبت، 16 أغسطس 2025 - 23:12

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

فرض التعادل السلبي نفسه بين الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 2 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويعد ذلك أول تعادل سلبي بين الفريقين منذ ديسمبر 2020 في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها ثالثا في الترتيب، خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط ثم الأهلي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف.

وحقق المقاولون العرب نقطته الأول وأصبح في المركز الـ 17.

التشكيل

دفع يانيك فيريرا بثنائي فلسطيني في الهجوم هو آدم كايد وعدي الدباغ على حساب شيكو بانزا وناصر منسي.

Image

فيما بدأ إسلام هشام في الهجوم لأول مرة بدلا من محمود أبو جودة في هجوم ذئاب الجبل.

Image

وصف المباراة

سيطر لاعبو الزمالك على الكرة في الشوط الأول وحاولوا فك شفرة دفاع المقاولون العرب الذي ظهر متماسكا دفاعيا.

وفي الدقيقة 28 ومن كرة طولية استلمها عدي الدباغ وسددها لكن أبو السعود كان في الموعد وتصدى لها.

وفي الدقيقة 39 أشهر محمد عباس قابيل حكم اللقاء بطاقة صفراء أولى لعمر الوحش بعد عرقلة آدم كايد.

وحاول محمد شحاتة تهديد مرمى الضيوف بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لأبو السعود دون خطورة في الدقيقة 43.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء عبد الله السعيد نتيجة تدخل بالمرفق في الدقيقة 45+2.

شوط أول سلبي بدون أهداف.

في بداية الشوط الثاني تحصل محمود بنتايك على بطاقة صفراء في الدقيقة 47 بسبب تدخل قوي على لاعب المقاولون العرب.

محمد مكي أجرى تغييرين بمشاركة محمود دعبسة ومحمد عنتر بدلا من إسلام هشام وعبد الرحمن سمانة لتنشيط الهجوم.

فيما رد فيريرا بمشاركة جوان ألفينا في ظهوره الأول وناصر منسي بدلا من الثنائي الفلسطيني الهجومي في الدقيقة 59.

وبعد 4 دقائق شارك سيف جعفر بدلا من نبيل عماد الذي خرج مصابا.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع المقاولون العرب رفض الحكم احتسابها.

استمر استحواذ الزمالك وفي الدقيقة 68 تحصل سيف جعفر على بطاقة صفراء.

وتألق محمد صبحي في التصدي لرأسية إبراهيم القاضي في الدقيقة 73 لكن الحكم احتسبها ضربة مرمى.

وشارك عبد الرحمن أكمل ومحمود أبو جودة بدلا من عمر الوحش وجواكيم أوجيرا في الدقيقة 78.

وأجرى فيريرا تغييراته الأخيرة بمشاركة عبد الحميد المعالي وعمرو ناصر بدلا من ناصر ماهر والسعيد في الدقيقة 84.

وأشهر قابيل بطاقة صفراء لمحمد حامد بسبب إهدار الوقت في الدقيقة 88.

وتألق أبو السعود في التصدي لتصويبة أرضية قوية من ألفينا في الدقيقة 90+1.

وكاد الونش أن يخطف فوزا قاتلا برأسية لكنها علت العارضة لينتهي اللقاء سلبيا بين الفريقين.

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب
