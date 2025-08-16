الفوز الأول يتأجل.. تعادل سلبي بين غزل المحلة وسموحة مع ركلة جزاء غريبة من جريندو
السبت، 16 أغسطس 2025 - 23:06
كتب : FilGoal
تعادل سموحة مع مضيفه غزل المحلة سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري وأقيمت بملعب غزل المحلة.
وقبل المباراة وقف الفريقين دقيقة حداد على روح حنفي هليل نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق.
وفشل الفريقين في تحقيق الفوز الأول لهما في الدوري حتى الآن، بعدما حقق كل منهما التعادل الثاني على التوالي وحصد نقطته الثانية في الدوري.
وشهدت المباراة حصول غزل المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد عرقلة عبد اللطيف "جريندو" من قبل محمد دبش مدافع سموحة.
وتقدم جريندو بنفسه لتسديد الكرة لكنها وضعها بغرابة أعلى مرمى الهاني سليمان حارس سموحة.
ويلعب غزل المحلة في الجولة الثالثة ضد الجونة، بينما يلعب سموحة في الجولة ذاتها ضد زد.
