طردان وجدل ورائعة يامال.. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية

السبت، 16 أغسطس 2025 - 22:50

كتب : Filgoal Team

برشلونة

افتتح برشلونة منافساته في الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا 3-0 في الجولة الأولى.

سجل رافينيا وفيران توريس ولامين يامال ثلاثية الفريق الكتالوني.

وشهدت المباراة ظهور جوان جارسيا الأول في حراسة مرمى البلوجرانا.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 8 برأسية من البرازيلي رافينيا، بعد عرضية من لامين يامال.

وفي الدقيقة 23 سجل فيران توريس هدفا مثيرا للجدل، حيث أتى بعد سقوط أحد لاعبي مايوركا إثر ارتطام الكرة برأسه.

ورغم اعتراضات لاعبي مايوركا بحجة أنه كان يجب إيقاف اللعب عند سقوط لاعب بإصابة في الرأس، احتسب الحكم هذا الهدف.

في هذه الاعتراضات نال مانو مورناليس إنذاره الأول، ليلقى الثاني في الدقيقة 33 بعد تدخل قوي ويغادر الملعب مطرودا.

الحمراء الثانية ظهرت في وجه فيدات موريتشي بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر تدخل قوي بقدمه على رأس جوان جارسيا.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز.

وفي الدقيقة 68 شارك ماركوس راشفورد لأول مرة بقميص برشلونة، رفقة جوفري تورينتس وجافي، بدلا من فيران توريس وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي.

وفي الدقيقة 77 حل جول كوندي بدلا من رافينيا.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل لامين يامال الثالث من تسديدة رائعة.

الفوز منح برشلونة أول 3 نقاط على صدارة الترتيب بفارق الأهداف مؤقتا.

وتستمر منافسات الجولة حتى يوم الثلاثاء، الذي سيشهد عودة ريال مدريد للمنافسات المحلية بمواجهة أوساسونا.

