حمزة الجمل: درسنا وادي دجلة جيدا وأغلقنا عليهم منافذ لعبهم

السبت، 16 أغسطس 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

حمزة الجمل - إنبي

أوضح حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي أن فريقه درس وادي دجلة جيدا واستطاع الفوز بهدف دون رد.

وسجل رفيق كابو هدف فوز إنبي على دجلة في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

وقال المدير الفني لـ إنبي عبر أون سبورت: "درسنا الخصم وأسلوبه بشكل جيد لأنه مستقر سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني".

وأكمل "استطعنا غلق منافذ لعبهم مثل الكرات الطولية لأنهم يلعبوا بشكل مباشر وعرفنا كيف نخرج بالكرة أحيانا في ظل الضغط العالي".

وأتم "أهدرنا أهدافا ولدينا أفضل من ذلك سنحاول تقديمه في الفترة المقبلة والنقاط الـ 3 تعطيك بعض من الثقة وليس الأريحية لأن النواحي الفنية والبدنية لم تكتمل لأغلب الفرق في بداية الموسم".

وسجل التونسي رفيق كابو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات.

ولعب كابو لأول مرة في الدوري المصري في وادي دجلة في صيف 2019 قادما من نادي الاتحاد المنستيري.

ثم أعير كابو إلى سموحة في صيف 2020 وعقب عودته تم بيعه إلى إنبي بشكل نهائي في الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وتفادى إنبي الخسارة في المباراتين التي خاضهما في الدوري إذ تعادل في الجولة الأولى مع فاركو بدون أهداف.

وعلى الجانب الآخر خسر وادي دجلة بعد تعادله مع بيراميدز سلبيا في الجولة الأولى.

ورفع إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد وادي دجلة في المركز الـ 14 بنقطة واحدة فقط.

وادي دجلة إنبي الدوري المصري
