يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة

افتتح إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي بتسجيله هدفين في شباك ولفرهامبتون.

وضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستمر المهاجم النرويجي في ملاحقة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تسجيل الأهداف خلال المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وأحرز هالاند في كل مباراة افتتاحية من الدوري الإنجليزي خلال تواجده مع مانشستر سيتي إذ وصل للموسم الرابع على التوالي، فقط محمد صلاح سجل أكثر منه في 6 مواسم متتالية.

وأصبح ولفرهامبتون هو المنافس المفضل لهالاند إذ سجل في شباكه 10 أهداف أكثر من أي خصم آخر في إنجلترا.

وبات ريندرز اللاعب الثاني الذي يسجل ويصنع في أول مباراة له مع مانشستر سيتي بعد سيرجيو أجويرو الذي حقق ذلك ضد سوانزي في 2011.

ولا يوجد لاعب أكثر من هالاند منذ انضمامه لمانشستر سيتي سجل خارج ملعبه إذ أحرز 39 هدفا وأقرب لاعب له سجل 29 هدفا فقط.

ووصلت مساهمات هالاند التهديفية إلى 103 مساهمة في 98 مباراة في بريميرليج.

وبثنائية هالاند أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق إذ سجل 86 هدفا في 98 مباراة ثم رحيم ستيرلينج قانيا 85 هدفا في 194 مباراة وثالثا أجويرو 82 هدفا في 125 لقاء.

دخل مرموش بدلا من جيريمي دوكو في الدقيقة 66.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في المباريت الـ 9 الأخيرة من شهر أغسطس مسجلا 29 هدفا واستقبل 5 فقط.

وانتصر مانشستر سيتي في المباريات الافتتاحية من الدوري الإنجليزي 14 مرة خلال الـ 15 موسما الماضيين.

وبذلك حصل مانشستر سيتي على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل ولفرهامبتون على أي نقطة.

