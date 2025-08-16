مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا
السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:55
كتب : FilGoal
فاز ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي بجائزة أفضل مدرب في تنزانيا عن الموسم الماضي 2024-2025.
وأعلن الإسماعيلي عن فوز مدربه الجزائري بالجائزة، بعدما كان مدربا لفريق يانج أفريكانز في الموسم الماضي.
وتولى ميلود حمدي تدريب يانج أفريكانز في منتصف الموسم، وقاده للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في تنزانيا الموسم الماضي.
وفي الصيف الجاري أعلن الإسماعيلي عن تولي ميلود حمدي تدريب الفريق بداية من الموسم الجاري.
وقاد ميلود حمدي الإسماعيلي في مباراتين في الدوري المصري هذا الموسم، تعادل الأولى أمام بتروجت وخسر الثانية من بيراميدز.
