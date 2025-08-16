بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية

السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

ضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل جزئي في المباراة.

وسجل إيرلينج هالاند (2) وتيجاني ريندرز وريان شرقي أهداف مانشستر سيتي.

ودخل مرموش بدلا من جيريمي دوكو في الدقيقة 66.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في المباريت الـ 9 الأخيرة من شهر أغسطس مسجلا 29 هدفا واستقبل 5 فقط.

وانتصر مانشستر سيتي في المباريات الافتتاحية من الدوري الإنجليزي 14 مرة خلال الـ 15 موسما الماضيين.

وأحرز هالاند في كل مباراة افتتاحية من الدوري الإنجليزي خلال تواجده مع مانشستر سيتي إذ وصل للموسم الرابع على التوالي، فقط محمد صلاح سجل أكثر منه في 6 مواسم متتالية.

وبذلك حصل مانشستر سيتي على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل ولفرهامبتون على أي نقطة.

هدف من تسلل ثم ظلام

بدأ مانشستر سيتي مستحوذا على الكرة لكن أحرز مارشال مونيتسي هدفا لولفرهامبتون لم يحتسب بداعي التسلل في الدقيقة 26.

ورد مانشستر سيتي على هذا الهدف غير المحتسب في الدقيقة 34 عن طريق هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 37 ضاعف ريندرز النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

هدفان آخران في الشوط الثاني

حاول ولفرهامبتون تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق يورجن ستراند لارسن بعد تسديدة أرضية خطيرة مرت بجانب المرمى قليلا بعد عرضية أرضية.

وفي الدقيقة 61 سجل هالاند الهدف الثالث بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من ريندرز.

ودخل مرموش وماتيوس نونيس وأوريلي في الدقيقة 66 بدلا من جيريمي دوكو وريكو لويس وبيرناردو سيلفا.

وأنهى شرقي أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 81 بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وحافظ مانشستر سيتي على النتيجة وشباكه من استقبال أي هدف حتى انتهت المباراة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
