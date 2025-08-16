بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية
السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:38
كتب : FilGoal
ضرب مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل جزئي في المباراة.
وسجل إيرلينج هالاند (2) وتيجاني ريندرز وريان شرقي أهداف مانشستر سيتي.
ودخل مرموش بدلا من جيريمي دوكو في الدقيقة 66.
وحقق مانشستر سيتي الفوز في المباريت الـ 9 الأخيرة من شهر أغسطس مسجلا 29 هدفا واستقبل 5 فقط.
وانتصر مانشستر سيتي في المباريات الافتتاحية من الدوري الإنجليزي 14 مرة خلال الـ 15 موسما الماضيين.
وأحرز هالاند في كل مباراة افتتاحية من الدوري الإنجليزي خلال تواجده مع مانشستر سيتي إذ وصل للموسم الرابع على التوالي، فقط محمد صلاح سجل أكثر منه في 6 مواسم متتالية.
وبذلك حصل مانشستر سيتي على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل ولفرهامبتون على أي نقطة.
هدف من تسلل ثم ظلام
بدأ مانشستر سيتي مستحوذا على الكرة لكن أحرز مارشال مونيتسي هدفا لولفرهامبتون لم يحتسب بداعي التسلل في الدقيقة 26.
ورد مانشستر سيتي على هذا الهدف غير المحتسب في الدقيقة 34 عن طريق هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.
video:1
GOAL!@ErlingHaaland simply loves scoring against Wolves! The Norwegian finishes from point blank range to fire Man City ahead.#beINPL #WOLMCI #MCFC pic.twitter.com/suoGhKkzSp— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025
وفي الدقيقة 37 ضاعف ريندرز النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
video:2
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025
Tijjani Reijnders doubles @ManCity's lead on his @premierleague debut 🔥#beINPL #WOLMCI #MCFC pic.twitter.com/RZjjrP92Sk
هدفان آخران في الشوط الثاني
حاول ولفرهامبتون تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق يورجن ستراند لارسن بعد تسديدة أرضية خطيرة مرت بجانب المرمى قليلا بعد عرضية أرضية.
وفي الدقيقة 61 سجل هالاند الهدف الثالث بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من ريندرز.
video:3
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025
Clinical counter-attack and @ErlingHaaland makes it 3-0 🤖
🤝 Reijnders assist#beINPL #WOLMCI #MCFC pic.twitter.com/KZlq1vF5is
ودخل مرموش وماتيوس نونيس وأوريلي في الدقيقة 66 بدلا من جيريمي دوكو وريكو لويس وبيرناردو سيلفا.
وأنهى شرقي أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 81 بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
video:4
GOAL!@rayan_cherki adds a fourth 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 16, 2025
Dominant display from Pep Guardiola's side at Molineux!#beINPL #WOLMCI #MCFC pic.twitter.com/FdX3xIkGhB
وحافظ مانشستر سيتي على النتيجة وشباكه من استقبال أي هدف حتى انتهت المباراة.