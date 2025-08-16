كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا

حقق منتخب مصر لكرة السلة العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة أفروباسكت، وذلك بعد الفوز على أوغندا.

وفاز منتخب مصر على أوغندا بنتيجة 77-64 في ثالث مباريات بدور المجموعات.

وذلك ليكمل انتصاراته الثلاثة بعد التغلب على مالي والسنغال.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ8 في البطولة المقامة في أنجولا، ولم يتحدد خصمه حتى الآن.

وأنهى عمرو الجندي قائد منتخب مصر المباراة كأفضل مسجل بعدما سجل 17 نقطة، وأكمل 6 متابعات و4 تمريرات مساعدة.

وغاب عن المبراة إيهاب أمين للحصول على راحة بقرار من محمد الكرداني مدرب منتخب مصر.