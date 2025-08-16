وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق

نعى نادي غزل المحلة نجمه السابق حنفي هليل أسطورة الفريق الذي توفي اليوم السبت.

وتوفي حنفي هليل عن عمر يناهز 78 عاما.

ووقف غزل المحلة دقيقة حداد قبل مباراته في الدوري ضد سموحة، وذلك حدادا على روح نجمه السابق.

وكان حنفي هليل أحد نجوم الجيل الذهبي في غزل المحلة ومنتخب مصر أيضا في سبعينيات القرن الماضي.

وحرصت عدة أندية على نعي حنفي هليل نجم غزل المحلة السابق مثل الأهلي والإسماعيلي.

ويتقدم FilGoal.com بالتعزية لأسرة الراحل ولجمهور غزل المحلة ويتمنى له الرحمة والمغفرة.