وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق
السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:26
كتب : FilGoal
نعى نادي غزل المحلة نجمه السابق حنفي هليل أسطورة الفريق الذي توفي اليوم السبت.
وتوفي حنفي هليل عن عمر يناهز 78 عاما.
ووقف غزل المحلة دقيقة حداد قبل مباراته في الدوري ضد سموحة، وذلك حدادا على روح نجمه السابق.
وكان حنفي هليل أحد نجوم الجيل الذهبي في غزل المحلة ومنتخب مصر أيضا في سبعينيات القرن الماضي.
وحرصت عدة أندية على نعي حنفي هليل نجم غزل المحلة السابق مثل الأهلي والإسماعيلي.
ويتقدم FilGoal.com بالتعزية لأسرة الراحل ولجمهور غزل المحلة ويتمنى له الرحمة والمغفرة.
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء مباشر الدوري المصري – غزل المحلة (0)-(0) سموحة.. الشوط الثاني بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة