وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق

السبت، 16 أغسطس 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

حنفي هليل نجم غزل المحلة السابق

نعى نادي غزل المحلة نجمه السابق حنفي هليل أسطورة الفريق الذي توفي اليوم السبت.

وتوفي حنفي هليل عن عمر يناهز 78 عاما.

ووقف غزل المحلة دقيقة حداد قبل مباراته في الدوري ضد سموحة، وذلك حدادا على روح نجمه السابق.

وكان حنفي هليل أحد نجوم الجيل الذهبي في غزل المحلة ومنتخب مصر أيضا في سبعينيات القرن الماضي.

وحرصت عدة أندية على نعي حنفي هليل نجم غزل المحلة السابق مثل الأهلي والإسماعيلي.

ويتقدم FilGoal.com بالتعزية لأسرة الراحل ولجمهور غزل المحلة ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

غزل المحلة حنفي هليل الدوري المصري
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء مباشر الدوري المصري – غزل المحلة (0)-(0) سموحة.. الشوط الثاني بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة
أخر الأخبار
يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا 40 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا ساعة | كرة سلة
وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق ساعة | الدوري المصري
آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي ساعة | الدوري الإسباني
بي بي سي: توتنام يسرع وتيرة المفاوضات لضم إيزي ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511349/وفاة-حنفي-هليل-أسطورة-غزل-المحلة-السابق