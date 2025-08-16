آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي

ترك ريال مدريد عنصرا واحدا يحدد على أساسه موقفه من ضم مدافع جديد في الصيف القادم.

وبحسب صحيفة أس فإن النادي الملكي سيراقب حالة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي مرتين.

بعد ذلك سيحدد مدريد موقفه، ولا يزال يضع نفس الخيارين أمامه بشكل رئيسي: ويليام ساليبا وإبراهيما كوناتي.

وتعاقد ريال مدريد مع دين هاوسن من بورنموث في الصيف، ليرافق راؤول أسينسيو وميليتاو وأنطونيو روديجير ودافيد ألابا ضمن خيارات قلب الدفاع.

ميليتاو -27 عاما- يلعب في صفوف ريال مدريد منذ صيف 2019.

وانضم البرازيلي قادما من بورتو مقابل 50 مليون يورو.

وحقق المدافع عدة بطولات مع الملكي أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني 3 مرات.

ولعب ميليتاو 172 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 12 هدفا وصنع 6.