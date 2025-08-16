انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. تعادل سلبي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، فيما خسر المقاولون العرب من زد بنفس النتيجة.

--

انتهت

ق 90+7: الونش يهدر فرصة التقدم برأسية بعد عرضية شحاتة

ق 90+1: أبو السعود يمنع هدفا من تسديدة أرضية لألفينا

ق 83: مشاركة عمرو ناصر والمعالي بدلا من السعيد وناصر ماهر

ق 73: صبحي يتصدى لرأسية إبراهيم القاضي

ق 65: مطالبات بركلة جزاء يرفض الحكم احتسابها

ق 63: مشاركة سيف جعفر بدلا من نبيل عماد

ق 59: دخول جوان ألفينا وناصر منسي بدلا من آدم كايد وعدي الدباغ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بطاقة صفراء للسعيد

ق 43: تسديدة محمد شحاتة تمر بدون خطورة بجوار قائم المقاولون

ق 39: بطاقة صفراء لعمر الوحش بعد عرقلة آدم كايد

ق 28: أبو السعود يتصدى لفرصة عدي الدباغ

ق 21: إصابة أمير عابد

بداية اللقاء

