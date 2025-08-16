مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. تغيير جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، فيما خسر المقاولون العرب من زد بنفس النتيجة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

--

ق 63: مشاركة سيف جعفر بدلا من نبيل عماد

ق 59: دخول جوان ألفينا وناصر منسي بدلا من آدم كايد وعدي الدباغ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بطاقة صفراء للسعيد

ق 43: تسديدة محمد شحاتة تمر بدون خطورة بجوار قائم المقاولون

ق 39: بطاقة صفراء لعمر الوحش بعد عرقلة آدم كايد

ق 28: أبو السعود يتصدى لفرصة عدي الدباغ

ق 21: إصابة أمير عابد

بداية اللقاء