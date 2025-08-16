مباشر الدوري المصري – غزل المحلة (0)-(0) سموحة.. الشوط الثاني

السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

انطلاق المباراة

غزل المحلة سموحة الدوري المصري
