مباشر الدوري المصري – غزل المحلة (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي

الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام المقاولون

الدوري المصري – موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك

مؤتمر فيريرا: الملعب لم يساعدنا أمام دفاع المقاولون العرب.. وسنحاول التحسن

مكي: أشكر اللاعبين على تأدية واجباتهم ضد الزمالك بعد الخسارة ضد زد

الإسماعيلي يواجه الزمالك على استاد هيئة قناة السويس

تعادل سلبي جديد.. نقطة لـ الزمالك أمام المقاولون العرب

الفوز الأول يتأجل.. تعادل سلبي بين غزل المحلة وسموحة مع ركلة جزاء غريبة من جريندو

حمزة الجمل: درسنا وادي دجلة جيدا وأغلقنا عليهم منافذ لعبهم