مباشر الدوري المصري – غزل المحلة (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 82: ركلة جزاء مهدرة بطريقة غريبة من جريندو

ق 80: ركلة جزاء لغزل المحلة

انطلاق المباراة

غزل المحلة سموحة الدوري المصري
