سكاي: أتالانتا يحاول ضم جوسينس مجددا.. ورد فيورنتينا

تقدم نادي أتالانتا بعرض إلى نظيره فيورنتينا للتعاقد مع روبن جوسينس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن أتالانتا يحاول ضم جوسينس ظهير فيورنتينا مقابل 12 مليون يورو لكن العرض قوبل بالرفض لأهمية اللاعب.

اللاعب الألماني تألق بشدة مع أتالانتا وكانت الفترة الأبرز في مسيرته.

وكان أتالانتا قد تعاقد مع الظهير الأيسر مقابل مليون يورو قادما من هيراكليز الهولندي في صيف 2017.

ثم أعير إلى إنتر في صيف 2022 مع وجود بند أحقية الشراء وفعله النيراتزوري مقابل 27 مليون يورو.

ثم انتقل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى يونيون برلين في الانتقالات الصيفية لعام 2023 مقابل 13 مليون يورو.

وعاد إلى إيطاليا مرة أخرى على سبيل الإعارة من بوابة فيورنتينا بعد موسم واحد مقابل 750 ألف يورو ثم فعل فيولا أحقية الشراء مقابل 7 ملايين يورو.

وكان FilGoal.com قد أجرى حوارا مع جوسينس (طالع التفاصيل).