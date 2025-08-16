بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف

خاض أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري .

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد أحمد شريف من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، فيما خسر المقاولون العرب من زد بنفس النتيجة.

وانضم أحمد شريف لصفوف الزمالك في الصيف الجاري قادما من فاركو.