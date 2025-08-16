رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم طلب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام نادي الاتحاد السكندري إلى استاد هيئة قناة السويس، بدلا من استاد السلام، وذلك في ضوء حرصها على تطبيق اللوائح.

وكان نادي الإسماعيلي قد تقدم بطلب للرابطة للسماح له بخوض المباراة المقبلة أمام الاتحاد على استاد هيئة قناة السويس.

وذلك بعد حل أزمة الديون المتراكمة التي كانت تمنعه من اللعب عليه.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار منع الإسماعيلي من اللعب على ملعبه الأساسي، استاد الإسماعيلية.

وكشفت الرابطة أن الرفض جاء بسبب ضيق الوقت لأن موعد المباراة المقبلة يتبقى عليه ثلاثة أيام فقط، في حين تنص لوائح الرابطة على ضرورة تقديم طلبات تغيير الملاعب قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

وأعلن الاتحاد السكندري تمسكه بمواجهة الإسماعيلي في استاد السلام مثلما أعلنت الرابطة عن مكان المباراة.

وكان الأمن قد رفض استضافة المباريات الجماهيرية للإسماعيلي على استاد الإسماعيلية بسبب عدم وجود اشتراطات مناسبة.

ويستعد الاتحاد للقاء الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.

وحصل الإسماعيلي على نقطة من أول جولتين بالدوري المصري بعد التعادل مع بتروجت والخسارة من بيراميدز.

فيما خسر الاتحاد أول مباراتين له في الموسم على يد المصري ومودرن سبورت.

يذكر أن ملعب هيئة قناة السويس يستضيف مباريات سيراميكا كليوباترا حيث أقيمت عليه مباراة الفريق ضد الزمالك في الجولة الأولى.

