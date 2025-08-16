غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي

أوضح وائل شكر مدير الكرة لنادي غزل المحلة عدم حصول النادي على أموال حقوق الرعاية في صفقة انتقال إمام عاشور من ميتييلاند الدنماركي للأهلي.

وانضم إمام للأهلي من ميتييلاند في صيف موسم 2023-24، بعدما لعب من قبل لفرق غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

وصرّح وائل شكر مدير الكرة لنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com: "فيفا أصدر حكمين بأحقية النادي في الحصول على 96 ألف دولار كحق رعاية في صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي ولم نحصل على القيمة المالية حتى الآن".

وأضاف "الحكمين صدرا بتاريخ مارس 2024 ثم أكتوبر 2024، والزمالك وحرس الحدود لهم نسبة أيضا من حقوق الرعاية".

وأوضح "هناك فترتي استحقاق للحصول على الأموال، الأولى بعد 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم والثانية مدتها 6 أشهر، وفي حال تجاوزنا سنة على فترتي الاستحقاق يتم تطبيق غرامة قدرها 5%".

وأتم "الـ 3 أندية موجودة على منصبة تضمن بها حقوقها، وخاطبنا فيفا للحصول على الأموال مباشرة من الأهلي، ولم يتم الرد علينا حتى الآن".

ومن جانبه رد مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "أرسلنا أموال حق الرعاية في صفقة إمام عاشور لاتحاد الكرة كي يحولها بدوره للأندية في وقت سابق، وهي ليست مشكلة الأهلي حاليا والمفترض أن يحولها للأندية".

وأضاف "الأهلي وميتييلاند يتقاسمان دفع حقوق رعاية اللاعب بـ 50% لكل لاعب".

وسبق أن كشف مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com عن نسبة الأندية في حقوق رعاية اللاعب عند انتقاله للأهلي: "شارك إمام عاشور مع غزل المحلة من عمر 7 سنوات بينما ستمنح اللائحة مشاركته من سن 12 عام حتى 20 عام وهي نسبة 70% من 5% نظير الرعاية، ونسبة لحرس الحدود لموسم 18-19 وهي 10% من 5% بعد مشاركته معهم لمدة موسم".

وأتم المصدر تصريحاته "والزمالك موسمين من 19-20 و20-21 قبل تجاوز سن 23 عام وهي 20%من 5%".

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي خلال الموسمين الماضيين 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات.

وأعلن الأهلي موعد عودة لاعبه إمام عاشور للتدريبات بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة بداية من يوم الإثنين المقبل بعد اكتمال شفائه.