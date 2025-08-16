بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف

حقق إنبي فوزا هاما على منافسه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وسجل التونسي رفيق كابو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات.

ولعب كابو لأول مرة في الدوري المصري في وادي دجلة في صيف 2019 قادما من نادي الاتحاد المنستيري.

ثم أعير كابو إلى سموحة في صيف 2020 وعقب عودته تم بيعه إلى إنبي بشكل نهائي في الانتقالات الصيفية لعام 2022.

رفيق كابو يسجل الهدف الأول لفريق إنبي في مرمى وادي دجلة ⚽️ pic.twitter.com/oed8Kzmwjn — ON Sport (@ONTimeSports) August 16, 2025

وتفادى إنبي الخسارة في المباراتين التي خاضهما في الدوري إذ تعادل في الجولة الأولى مع فاركو بدون أهداف.

وعلى الجانب الآخر خسر وادي دجلة بعد تعادله مع بيراميدز سلبيا في الجولة الأولى.

ورفع إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد وادي دجلة في المركز الـ 14 بنقطة واحدة فقط.