التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – محمود مجدي

الوسط: موري توريه – محمود نبيل – رشاد العرفاوي

الهجوم: ويليامز صنداي – سولومون آلادي – جريندو

بينما جاء تشكيل سموحة الذي يعتمد عليه أحمد عبد العزيز المدير الفني كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر

الوسط: أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو

الهجوم: خالد الغندور – صامويل أمادي – بابي بادجي

وكان سموحة تعادل المباراة الأولى في الدوري ضد طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

بينما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي سلبيا.