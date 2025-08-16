التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة

السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

جريندو لاعب غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

أخبار متعلقة:
تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب

المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – محمود مجدي

الوسط: موري توريه – محمود نبيل – رشاد العرفاوي

الهجوم: ويليامز صنداي – سولومون آلادي – جريندو

بينما جاء تشكيل سموحة الذي يعتمد عليه أحمد عبد العزيز المدير الفني كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – محمد دبش – أحمد عوض – عبد الرحمن عامر

الوسط: أحمد فوزي – سمير فكري – سامادو

الهجوم: خالد الغندور – صامويل أمادي – بابي بادجي

وكان سموحة تعادل المباراة الأولى في الدوري ضد طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

بينما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي سلبيا.

سموحة غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء مباشر الدوري المصري – غزل المحلة (0)-(0) سموحة.. الشوط الثاني بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف
أخر الأخبار
يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا 40 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا ساعة | كرة سلة
وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق ساعة | الدوري المصري
آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي ساعة | الدوري الإسباني
بي بي سي: توتنام يسرع وتيرة المفاوضات لضم إيزي ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511339/التشكيل-جريندو-يقود-هجوم-غزل-المحلة-وبادجي-أساسي-مع-سموحة