تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك
السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:11
كتب : FilGoal
يقود إسلام هشام هجوم المقاولون العرب في مواجهة الزمالك بالجولة الثانية من الدوري المصري.
ويخوض الفريقان اللقاء على استاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وأجرى محمد مكي عدة تغييرات في وسط وهجوم فريقه بعد الخسارة في الجولة الأولى.
ويبدأ جواكيم أوجيرا بدلا من محمد عنتر في مركز الجناح، فيما يتواجد إسلام هشام في الهجوم بدلا من محمد أبو جودة.
وجاء تشكيل ذئاب الجبل
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: جوزيف أوشايا – محمد حامد – إبراهيم القاضي – أحمد مجدي "كهربا"
الوسط: أمير عابد – مصطفى جمال - عمر الوحش
الهجوم: عبد الرحمن سمانة – إسلام هشام – جواكيم أوجيرا
وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، فيما خسر المقاولون العرب من زد بنفس النتيجة.
