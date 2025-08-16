تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب

يقود الثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويخوض الفريقان اللقاء على استاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ كايد بدلا من الأنجولي شيكو بانزا الذي خرج من قائمة المباراة، والدباغ بدلا ناصر منسي في التشكيل الأساسي والذي يتواجد كبديل.

ويتواجد البرازيلي جوان ألفينا على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ انضمامه للأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – نبيل عماد

الهجوم: آدم كايد -عدي الدباغ – ناصر ماهر

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد – سيف جعفر – ناصر منسي – صلاح مصدق – عمرو ناصر – جوان ألفينا – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الحميد معالي.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، فيما خسر المقاولون العرب من زد بنفس النتيجة.

الزمالك تشكيل الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب
