انتهت الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(3) برشلونة
السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:03
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
انتهت
ق 94 جووووول رائع من يامال بعد تمريرة من جافي
ق 77 جول كوندي بدلا من رافينيا
ق 68 ماركوس راشفورد وجوفري تورينتس وجافي بدلا من فيران توريس وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي
ق 46 داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز
استراحة
ق 39 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. طرد فيدات موريتشي بسبب تدخل خطير على وجه جوان جارسيا
ق 33 مانو مورناليس بعد إنذاره الأول للاعتراض.. تلقى الثاني بتدخل قوي وغادر الملعب
ق 23 جوووول فيران توريس من متابعة.. وجدل واعتراضات بسبب سقوط أحد لاعبي مايوركا
ق 8 جووووول أول برأسية رافينيا بعد عرضية لامين يامال
بداية المباراة
