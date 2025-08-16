انتهت الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(3) برشلونة

السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

لامين يامال

يلعب برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

انتهت

ق 94 جووووول رائع من يامال بعد تمريرة من جافي

ق 77 جول كوندي بدلا من رافينيا

ق 68 ماركوس راشفورد وجوفري تورينتس وجافي بدلا من فيران توريس وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي

ق 46 داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز

استراحة

ق 39 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. طرد فيدات موريتشي بسبب تدخل خطير على وجه جوان جارسيا

ق 33 مانو مورناليس بعد إنذاره الأول للاعتراض.. تلقى الثاني بتدخل قوي وغادر الملعب

ق 23 جوووول فيران توريس من متابعة.. وجدل واعتراضات بسبب سقوط أحد لاعبي مايوركا

ق 8 جووووول أول برأسية رافينيا بعد عرضية لامين يامال

بداية المباراة

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
نرشح لكم
طردان وجدل ورائعة يامال.. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي تشكيل برشلونة - جارسيا في المرمى وراشفورد على مقاعد البدلاء حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد قائمة برشلونة - غياب تشيزني وليفاندوفسكي.. وتواجد جارسيا وراشفورد لمواجهة مايوركا برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي مؤتمر فليك: لست سعيدا لعدم قيد الصفقات الجديدة.. ولم أكن راضيا عن بداية أولمو هدف الزمالك السابق.. إيجاريا إلى ريال أوفييدو الإسباني في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
طردان وجدل ورائعة يامال.. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية 16 دقيقة | الدوري الإسباني
حمزة الجمل: درسنا وادي دجلة جيدا وأغلقنا عليهم منافذ لعبهم 25 دقيقة | الدوري المصري
يلاحق صلاح.. هالاند يفتتح الموسم بأرقام قياسية في شباكه المفضلة ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الإسماعيلي يفوز بجائزة الأفضل في تنزانيا ساعة | الدوري المصري
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا ساعة | كرة سلة
وفاة حنفي هليل أسطورة غزل المحلة السابق ساعة | الدوري المصري
آس: هذا ما سيحدد موقف ريال مدريد من ضم ساليبا أو كوناتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511336/انتهت-الدوري-الإسباني-ريال-مايوركا-0-3-برشلونة