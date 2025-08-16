انتهت الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(3) برشلونة

يلعب برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

انتهت

ق 94 جووووول رائع من يامال بعد تمريرة من جافي

ق 77 جول كوندي بدلا من رافينيا

ق 68 ماركوس راشفورد وجوفري تورينتس وجافي بدلا من فيران توريس وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي

ق 46 داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز

استراحة

ق 39 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. طرد فيدات موريتشي بسبب تدخل خطير على وجه جوان جارسيا

ق 33 مانو مورناليس بعد إنذاره الأول للاعتراض.. تلقى الثاني بتدخل قوي وغادر الملعب

ق 23 جوووول فيران توريس من متابعة.. وجدل واعتراضات بسبب سقوط أحد لاعبي مايوركا

ق 8 جووووول أول برأسية رافينيا بعد عرضية لامين يامال

بداية المباراة