الدوري المصري – موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي
السبت، 16 أغسطس 2025 - 20:02
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد الفوز على فاركو.
وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 4 بالدوري المصري.
ويلعب الأهلي المباراة المقبلة له في الدوري ضد غزل المحلة ضمن الجولة الرابعة من الدوري.
ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري.
موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي
وتقام مباراة غزل المحلة والأهلي يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري.
وتقام المباراة على استاد غزل المحلة.
وتنطلق في تمام السادسة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.
