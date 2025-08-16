رومانو: نوتنجهام يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم دوجلاس لويز

السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

اقترب نادي نوتنجهام فورست من الاتفاق مع نظيره يوفنتوس على التعاقد مع دوجلاس لويز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نوتنجهام فورست اقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم لويز.

وأفاد رومانو أن اللاعب البرازيلي أعطى موافقته للانتقال إلى نوتنجهام بعد الاتفاق على البنود التعاقدية.

وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.

وضم الفريق الذي يقوده نونو سانتو في الصيف الحالي كل من دان ندوي من بولونيا وإيجور جيسوس وجاير كونيا من بوتافوجو وأنجوس جون من نورويتش سيتي بالإضافة إلى أوماري هوتشينسون من إبسويتش تاون.

كما اتفق نوتنجهام مع رين على التعاقد مع أرناود كاليمويندو مقابل 35 مليون يورو وفقا للتقارير الإخبارية.

