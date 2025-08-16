مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(2) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الهلال - بيرناردو سيلفا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم رومانو: جالاتاسراي يرسل عرضا لضم إيدرسون.. ورد مانشستر سيتي ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس سكاي: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع نجم موناكو

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 37: جووووووووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 34: جووووووووووول إيرلينج هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.

ق 26: مارشال مونيتسي يسجل هدفا لولفرهامبتون لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي ولفرهامتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سكاي: أتالانتا يحاول ضم جوسينس مجددا.. ورد فيورنتينا مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(0) برشلونة رومانو: نوتنجهام يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم دوجلاس لويز تشكيل برشلونة - جارسيا في المرمى وراشفورد على مقاعد البدلاء سكاي: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا
أخر الأخبار
سكاي: أتالانتا يحاول ضم جوسينس مجددا.. ورد فيورنتينا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف 12 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد 19 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف 24 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب 31 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511332/مباشر-الدوري-الإنجليزي-ولفرهامبتون-0-0-مانشستر-سيتي-هدف-ولكن