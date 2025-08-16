مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(2) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------------
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 37: جووووووووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 34: جووووووووووول إيرلينج هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.
ق 26: مارشال مونيتسي يسجل هدفا لولفرهامبتون لكن لم يحتسب لداعي التسلل.
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
سكاي: أتالانتا يحاول ضم جوسينس مجددا.. ورد فيورنتينا مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(0) برشلونة رومانو: نوتنجهام يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم دوجلاس لويز تشكيل برشلونة - جارسيا في المرمى وراشفورد على مقاعد البدلاء سكاي: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا