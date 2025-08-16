مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(2) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 37: جووووووووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 34: جووووووووووول إيرلينج هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.

ق 26: مارشال مونيتسي يسجل هدفا لولفرهامبتون لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

بداية المباراة بعد قليل