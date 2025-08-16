انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(4) مانشستر سيتي
السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
-------------------------------------------
انتهت
ق 81: جوووووووووول ريان شرقي بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق 66: دخول عمر مرموش وماتيوس نونيس وأوريلي وخروج دوكو ولويس وبيرناردو.
ق 61: جووووووووووووول إيرلينج هالاند بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من ريندرز.
ق 45: تسديدة أرضية خطيرة من يورجن ستراند لارسن لاعب ولفرهامبتون مرت بجانب المرمى قليلا بعد عرضية أرضية.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 37: جووووووووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 34: جووووووووووول إيرلينج هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.
ق 26: مارشال مونيتسي يسجل هدفا لولفرهامبتون لكن لم يحتسب لداعي التسلل.
بداية المباراة بعد قليل