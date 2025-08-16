انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(4) مانشستر سيتي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الهلال - بيرناردو سيلفا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

انتهت

ق 81: جوووووووووول ريان شرقي بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 66: دخول عمر مرموش وماتيوس نونيس وأوريلي وخروج دوكو ولويس وبيرناردو.

ق 61: جووووووووووووول إيرلينج هالاند بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من ريندرز.

ق 45: تسديدة أرضية خطيرة من يورجن ستراند لارسن لاعب ولفرهامبتون مرت بجانب المرمى قليلا بعد عرضية أرضية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 37: جووووووووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 34: جووووووووووول إيرلينج هالاند بعد عرضية أرضية من أوسكار بوب سددها هالاند بسهولة في المرمى الخالي.

ق 26: مارشال مونيتسي يسجل هدفا لولفرهامبتون لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي ولفرهامتون الدوري الإنجليزي
