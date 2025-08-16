تشكيل برشلونة - جارسيا في المرمى وراشفورد على مقاعد البدلاء

السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:24

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله الأول في الموسم لمواجهة ريال مايوركا.

ويبدأ جوان جارسيا حارس المرمى الجديد في التشكيل الأساسي، بعد إتمام تسجيله في الساعات الأخيرة قبل المباراة.

ويظهر ماركوس راشفورد للمرة الأولى على مقاعد بدلاء البلوجرانا بعد إتمام تسجيله أيضا.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - غياب تشيزني وليفاندوفسكي.. وتواجد جارسيا وراشفورد لمواجهة مايوركا برشلونة يعلن تجديد عقد كوندي بيان - برشلونة يعلن انتهاء أزمة تير شتيجن وقيد جارسيا غدا تقرير: برشلونة منفتح على بيع داني أولمو.. وتوتنام أبرز المهتمين

ويتواجد جول كوندي على مقاعد البدلاء بعد الإعلان عن تجديد تعاقده حتى 2030.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا

ويدافع برشلونة عن لقب الدوري الإسباني الذي حققه في الموسم الماضي.

برشلونة الدوري الإسباني جوان جارسيا
نرشح لكم
رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم فوت ميركاتو: جيرونا يقترب من ضم أليكس مورينو لاعب أستون فيلا وفد من الاتحاد الأوروبي للتفتيش على ملعب برشلونة الجديد كارباخال: شارة قيادة ريال مدريد مكافأة لسنوات طويلة من العمل مبابي: أتمنى ألا أضطر لتغيير رقمي كل موسم.. وهناك أشياء بحاجة للتحسن ألونسو: أردا جولر تطور منذ وصولي.. وسأعتمد على رودريجو مودريتش: ريال مدريد اتخذ القرار الصحيح بمنح مبابي القميص رقم 10 لأول مرة بالرقم 10.. مبابي يفتتح انتصارات ريال مدريد في الدوري أمام أوساسونا
أخر الأخبار
متفوقا على هالاند وإيكيتيكي.. ريتشارلسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0)المحلة.. دجلة (0)-(0) بتروجت.. هجوم متبادل 27 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام ساعة | أمريكا
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة ساعة | سعودي في الجول
السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي ساعة | الدوري المصري
الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا.. ونعد بوصول المنتخب لأبعد نقطة في إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
الـ 40 في الدوري.. السولية يقص شريط أهدافه مع سيراميكا بتسديدة صاروخية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511331/تشكيل-برشلونة-جارسيا-في-المرمى-وراشفورد-على-مقاعد-البدلاء