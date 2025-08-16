تشكيل برشلونة - جارسيا في المرمى وراشفورد على مقاعد البدلاء
السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:24
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله الأول في الموسم لمواجهة ريال مايوركا.
ويبدأ جوان جارسيا حارس المرمى الجديد في التشكيل الأساسي، بعد إتمام تسجيله في الساعات الأخيرة قبل المباراة.
ويظهر ماركوس راشفورد للمرة الأولى على مقاعد بدلاء البلوجرانا بعد إتمام تسجيله أيضا.
ويتواجد جول كوندي على مقاعد البدلاء بعد الإعلان عن تجديد تعاقده حتى 2030.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا
خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - فيرمين لوبيز
خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا
ويدافع برشلونة عن لقب الدوري الإسباني الذي حققه في الموسم الماضي.
