سكاي: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو

توصل نادي نوتنجهام فورست إلى اتفاق مع نظيره رين على التعاقد مع أرناود كاليمويندو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نوتنجهام فورست توصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو مقابل 30 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 2027.

وبدأ المهاجم الفرنسي مسيرته في باريس سان جيرمان وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

وأعير كاليمويندو إلى لانس في صيف 2020 لمدة موسمين.

ورحل كاليمويندو بشكل نهائي إلى رين مقابل 20 مليون يورو في صيف 2022.

وخاض كاليمويندو 34 مباراة مع رين وسجل 18 هدفا وصنع 4 آخرين.

وإجمالا، شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 112 مباراة مع رين وسجل 40 هدفا وصنع 14.

وضم الفريق الذي يقوده نونو سانتو في الصيف الحالي كل من دان ندوي من بولونيا وإيجور جيسوس وجاير كونيا من بوتافوجو وأنجوس جون من نورويتش سيتي بالإضافة إلى أوماري هوتشينسون من إبسويتش تاون.

ويستهل نوتنجهام مشواره في الدوري الإنجليزي غدا الأحد بلقاء برينتفورد.

ويشارك الفريق الموسم الجاري في الدوري الأوروبي بدءا من مرحلة المجموعات.