حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد

السبت، 16 أغسطس 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

أيدت المحكمة العليا في مدريد الحكم الصادر ضد صحيفة El Confidencial ورئيس تحريرها إجناسيو كارديرو، بتهمة التعدي غير القانوني على شرف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وصدقت المحكمة على الحكم النهائي ضد الصحيفة ورئيس تحريرها، وذلك بعد نشر عدة تسجيلات صوتيه لرئيس ريال مدريد دون موافقته.

وجاء الحكم بتعويض المدعي عن الأضرار بمبلغ رمزي وقدره 1 يورو، بالإضافة إلى تحمل جميع التكاليف القانونية للإجراءات.

وأن يتم نشر هذا الحكم في جميع الإصدارات الرقمية والورقية للصحف الإسبانية على صفحاتها الرئيسية، وهي ماركا وآس وموندو و El Confidencial وEl Pais.

وأعلن ريال مدريد عن الحكم بعدما تم رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة ورئيس تحريرها.

وبدأت الصحيفة في نشر تسجيلات لـ فلورنتينو بيريز في عام 2021 سواء في الإصدارات الرقمية أو الورقية للصحفية.

وذكر القاضي في حكمه أن نشر تسجيلات بيريز كان الهدف منها تشويه الصورة العامة لرئيس ريال مدريد، وبالتالي فإن هذا يشكل تعديا غير قانوني على حقه في الشرف.

وأن الغرض من ذلك كان التأثير على رأي الجمهور والمجتمع في رئيس ريال مدريد وتشويه سمعته الشخصية، وهو ما يشكل بوضوح محاولة للتشهير به لا يمكن حمايتها بموجب مبدأ احترام القانون وواجب الإعلام.

ريال مدريد فلورنتينو بيريز الدوري الإسباني
