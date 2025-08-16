قطة: بيراميدز قادر على الفوز بكل البطولات.. الشيبي الأفضل في مصر وهذا موقفي من العودة للأهلي

أكد أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز أن فريقه يستطيع المنافسة بقوة في كل البطولات التي يشارك بها والوصول إلى أبعد نقطة فيها.

أحمد عاطف النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال قطة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بدأنا فترة الإعداد في وقت متأخر بسبب ضغط المباريات الموسم الماضي بعد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والمنافسة على الدوري حتى النهاية".

وأضاف "بداية بيراميدز في الدوري لم تكن جيدة بالتعادل مع وادي دجلة وهذا طبيعي في بداية الموسم، لكن هدفنا الموسم الحالي المنافسة على كل البطولات مثل الموسم الماضي".

وأكمل "حلم أي لاعب في مصر التتويج بدوري أبطال إفريقيا وأنا محظوظ أنني فزت بالبطولة في سن صغير وهناك لاعبين أكبر مني ويلعبون لفترة طويلة لم ينجحوا في الفوز بهذه البطولة".

وأردف "أتمنى أن أفوز بالدوري مع بيراميدز، وهذا الفريق قوي ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين ومنذ سنوات قليلة كنت أحلم فقط بالحصول على صورة مع بعض هؤلاء اللاعبين والآن أنا أزاملهم في الملعب، ولذلك طموحي أن نفوز معا بالدوري والكأس وكل البطولات".

وأشار "يورتشيتش تحدث معنا في الموسم الماضي وقال لنا إنه يعرف أن بعض اللاعبين يشعرون بالغضب من طريقة تعامله معنا في المباريات وانفعالاته الدائمة على الخط، لكنه أوضح لنا أنه يفعل ذلك بسبب عدم وجود جماهير للفريق وحتى يستطيع أن يثير حماسنا في الملعب".

واستمر في تصريحاته "يورتشيتش لديه طموح بالفوز بكل البطولات في موسم واحد وهو أخبرنا بذلك ولهذا سنحاول جميعا أن نحقق هذا الإنجاز".

واستطرد "بيراميدز به مجموعة أسماء كبيرة من اللاعبين الذين حققوا الكثير من البطولات وشاركوا في كأس العالم، وهذا سيكون من الدوافع الإيجابية للاعبين الصغار الذين يضعون هؤلاء النجوم أمامهم لتحقيق الإنجازات مثلهم".

وأوضح "حزنت بعد خسارة كأس مصر مع زد أمام بيراميدز، أنا لاعب محترف ولذلك كنت أتمنى أن أفوز بالمباراة خاصة أنني ظهرت بمستوى مميز مع زد مع مجدي عبد العاطي الذي منحني الفرصة للمشاركة وغير مركزي لأظهر بشكل أفضل".

وشدد "أسمع دائما أن أحد الفرق أخذ مكان أحد الفرق الأخرى، وفي كرة القدم لا يوجد هذا الحديث".

وتابع تصريحاته "الزمالك ناد كبير جدا ولديه جمهور عظيم والأمر أيضا بالنسبة للأهلي، والآن هناك فريق قوي ثالث في الدوري جعل المنافسة أقوى وأشرس وأصعب بين الفرق الثلاثة، ولكن لا يوجد فريق مكان أي فريق ولكن بيراميدز وضع اسمه بين قطبي الكرة المصرية وكذلك وضع نفسه على خريطة الكرة الإفريقية".

قطة واصل "الدوري المصري الموسم الحالي سيكون به منافسة قوية جدا وقد نجد فرق جديدة خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز تنافس بقوة على اللقب".

واستطرد "الجمهور في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعدنا كثيرا على الفوز باللقب لأن بيراميدز كان يلعب باسم مصر ولذلك أشكرهم على دعمهم للفريق في هذه المباراة، وطموحي مع بيراميدز هو الوصول لأبعد نقطة في كل البطولات مع هذا الفريق، وأتمنى أن نصل لأبعد نقطة في بطولة كأس إنتركونتيننتال لأننا نستطيع ذلك".

وأفصح "الجمهور يعتقد أنني أبلغ من العمر 25 سنة، لكني الآن عمري 22 سنة فقط، ودائما أقول لزملائي في الفريق بشكل مازح أن بعد 3 سنوات سأكون قائد بيراميدز".

منتخب مصر

وعن المنتخب قال: "في أولمبياد باريس لعبت ضد أسامي مرعبة مثل أشرف حكيمي وغيره من النجوم، ولذلك أتمنى مواصلة اللعب على هذا المستوى مع بيراميدز".

وأضاف "في آخر مباراة لمنتخب مصر في الأولمبياد ضد المغرب كان هناك 12 لاعبا يعانون من إصابات عضلية وزيزو غادر الملعب بعد 10 دقائق للإصابة".

وأوضح "المغرب منتخب قوي ولكن إذا كانت المباراة ضدهم في الأولمبياد تقام في ظروف عادية ولا نعاني من أي إصابات مستحيل أن تنتهي بهذه النتيجة، وأيضا نهائي إفريقيا تحت 23 سنة ضد المغرب إذا لم يتعرض محمود صابر للطرد لفزنا عليهم بـ3 أو 4 أهداف".

وأكمل "أحاول وأجتهد دائما للمشاركة في منتخب مصر وسواء انضممت للمنتخب أو لا سأستمر في الاجتهاد من أجل ارتداء قميص مصر".

وأشار "حزنت جدا بعد خسارة الدوري والكأس الموسم الماضي، وكنت أشعر أن الفريق قريب جدا من التتويج بالدوري وأيضا الكأس ولكن في النهاية الفريق ختم الموسم ببطولة مهمة مثل دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "هدفي في الزمالك في نهائي كأس مصر هو الأفضل في مسيرتي، وكان من الشرف لي أن أسجل في فريق كبير مثل الزمالك".

وأكمل "سيراميكا كليوباترا أكثر فريق أحب طريقة لعبه في الدوري المصري خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز، وعلي ماهر يقدم معهم مستوى مميز ويلعبون كرة قدم سهلة".

وأكد "محمد الشيبي هو أفضل لاعب في مصر، ومفتقد إبراهيم عادل بعد احترافه في الجزيرة الإماراتي وأتمنى له التوفيق".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال أنت أحد أبناء الأهلي هل من الممكن أن تعود للأهلي مرة أخرى؟ "أحترم بيراميدز فهو ناد كبير وسيزيد من تاريخه وهذا ليس توقيت الحديث في هذا الأمر، وبيراميدز هو الذي جعلني أظهر بهذا المستوى بعد رحيلي عن الأهلي وساعدني ودعمني ولن أنسى ذلك".