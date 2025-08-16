في الجول يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف

تقدم الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف بسبب إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني خلال لقاء الفريق ضد فاركو.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.