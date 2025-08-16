في الجول يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف

السبت، 16 أغسطس 2025 - 18:24

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

تقدم الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف بسبب إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني خلال لقاء الفريق ضد فاركو.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية خطاب: التغييرات الكثيرة أثرت علينا ضد الأهلي.. والمباراة مرت بمرحلتين ثنائية زيزو ويوم هاني الحافل.. الأهلي يحقق الفوز الأول برباعية أمام فاركو

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

الفوز هو الأول للأهلي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر، حيث تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع إنبي.

الأهلي محمد هاني محمد معروف الدوري المصري
نرشح لكم
بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب الدوري المصري – موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي
أخر الأخبار
بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف 3 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد 9 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف 14 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(0) برشلونة 26 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511326/في-الجول-يكشف-تفاصيل-شكوى-الأهلي-ضد-محمد-معروف