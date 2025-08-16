بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا

ألقت شرطة ميرسيسايد القبض على المشجع الذي أساء بشكل عنصري إلى أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث في مباراة ليفربول.

وبحسب بي بي سي فإن شرطة ميرسيسايد ألقت القبض على الرجل الذي أساء إلى أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث بهتافات عنصرية.

وخطف ليفربول فوزا مثيرا أمام منافسه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

بيان ليفربول

أعلن نادي ليفربول في وقت سابق خلال بيان تعاونه مع الشرطة بشأن الحادثة العنصرية ضد سيمينيو.

نادي ليفربول على علم بحدوث إساءة عنصرية خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

ندين العنصرية والتمييز بجميع أشكاله، فلا مكان له في المجتمع أو في كرة القدم.

لا يمكن للنادي التعليق أكثر في الوقت الحالي نظرا لأن الحادث المزعوم هو موضوع تحقيق جار من قبل الشرطة وسنقدم لها دعمنا الكامل.

رسالة اللاعب

كتب اللاعب رسالة على حسابه عبر موقع إنستجرام "الليلة الماضية في أنفيلد ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد ليس بسبب كلمات شخص واحد، بل بسبب الطريقة التي وقف بها مجتمع كرة القدم بأكمله معا".

وأضاف "شكرا لزملائي الذين دعموني وللاعبي ليفربول وجماهيرهم الذين أظهروا معدنهم الحقيق وإلى مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تعاملوا باحترافية، لقد أظهرتم أفضل ما في كرة القدم عندما كان الأمر مهما".

وأتم "رسائل الدعم الهائلة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تذكرني لماذا أحب هذه الرياضة، سنواصل المضي قدما، معا".

ماذا حدث؟

بحسب شبكة سكاي سبورتس فإن أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث تعرض إلى هتافات عنصرية عندما كان يستعد للعب رمية تماس.

وأبلغ اللاعب حكم المباراة بالأمر وأوقف اللقاء فورا.

واتبع الدوري الإنجليزي بروتوكول لمواجهة العنصرية باتخاذ عدة خطوات.

اللاعب الذي يتعرض لإهانة عنصرية يشير بتقاطع أيديه عند المعصمين إلى الحكم، مما يدفع الحكم إلى بدء الإجراء المكون من ثلاث خطوات.

الخطوة 1 - إيقاف المباراة

من الحكم: إذا لاحظ الحكم أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيستخدم إشارة "لا للعنصرية" للإشارة إلى الحادثة.

من اللاعب: يستخدم اللاعب الذي يتعرض للإساءة إشارة "لا للعنصرية" لإبلاغ الحكم أو القائد أو مسؤول الفريق بالحادثة.

مراقب المباراة: إذا لاحظ مسؤول المباراة أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيُبلغ الحكم بضرورة إيقاف المباراة.

وفي الـ 3 حالات يقرر الحكم إيقاف المباراة من عدمه.

الخطوة 2 - تعليق المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يُوقف الحكم المباراة ويأمر الفريقين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس. يُعلن في الملعب عن سبب إيقاف المباراة، وفي حال استمرار الحادث، تُلغى المباراة.

الخطوة 3 – إلغاء المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يلغي الحكم المباراة. ولن يتم ذلك إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء، وعندما يكون الإلغاء آمنا.