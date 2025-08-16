انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) دجلة.. فوز بهدف صديق الأمس
السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويمتلك كلا الفريقين نقطة من الجولة الأولى في المسابقة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 54: جووول رفيق كابو يسجل الأول لإنبي من مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
عارضة إنبي تمنع وادي دجلة من تسجيل هدف التقدم ✋ pic.twitter.com/DcHaGXehUw— ON Sport (@ONTimeSports) August 16, 2025
ق 23: العارضة تمنع هدفا لدجلة بعد تسديدة بهنسي
بداية اللقاء
نرشح لكم
بعد استبعاده من قائمة مباراة الزمالك ضد المقاولون.. تدريبات خاصة لـ أحمد شريف رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الاتحاد غزل المحلة لـ في الجول: لم نحصل على أموال رعاية إمام عاشور حتى الآن.. ورد من الأهلي بقدم لاعبه السابق.. إنبي يفوز على وادي دجلة بهدف التشكيل – جريندو يقود هجوم غزل المحلة.. وبادجي أساسي مع سموحة تشكيل المقاولون العرب - تغييرات في الوسط والهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك - ثنائي فلسطيني يقود الهجوم ضد المقاولون العرب الدوري المصري – موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي