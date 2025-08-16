مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) دجلة.. بداية اللقاء

السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويمتلك كلا الفريقين نقطة من الجولة الأولى في المسابقة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

إنبي وادي دجلة الدوري المصري
