مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) دجلة.. جووول رفيق كابو

السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويمتلك كلا الفريقين نقطة من الجولة الأولى في المسابقة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

ق 54: جووول رفيق كابو يسجل الأول لإنبي من مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: العارضة تمنع هدفا لدجلة بعد تسديدة بهنسي

بداية اللقاء

إنبي وادي دجلة الدوري المصري
التعليقات
