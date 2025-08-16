مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) دجلة.. جووول رفيق كابو
السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ويمتلك كلا الفريقين نقطة من الجولة الأولى في المسابقة.
ق 54: جووول رفيق كابو يسجل الأول لإنبي من مرتدة سريعة وسلسلة تمريرات
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
عارضة إنبي تمنع وادي دجلة من تسجيل هدف التقدم ✋ pic.twitter.com/DcHaGXehUw— ON Sport (@ONTimeSports) August 16, 2025
ق 23: العارضة تمنع هدفا لدجلة بعد تسديدة بهنسي
بداية اللقاء
