ميدياست: روما يعرض على أستون فيلا استعارة بايلي

السبت، 16 أغسطس 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

ليون بيلي - أستون فيلا

أرسل نادي روما عرضا إلى نظيره أستون فيلا من أجل استعارة ليون بايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب قناة سبورت ميدياست فإن روما عرض على أستون فيلا استعارة بايلي مقابل 4 ملايين يورو مع بند أحقية الشراء بـ 16 مليون يورو.

ويسعى روما إلى التعاقد مع جناحين هجومين لتدعيم فريق جيان بييرو جاسبريني.

أخبار متعلقة:
الصفقة الخامسة.. روما يضم جيلاردي من فيرونا ذا أثلتيك: روما يقدم عرضا لضم سانشو من مانشستر يونايتد تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين سكاي: جيلاردي يجري الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام لـ روما

وينتهي عقد اللاعب الجامايكي في 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع بايلي في صيف 2021 قادما من باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.

واستبعد أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا الجناح الأيمن من مباراة نيوكاسل التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وانتهت بدون أهداف.

وخاض بيلي 38 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وإجمالا، لعب بيلي مع أستون فيلا 144 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 24 آخرين.

تعاقدات روما

تعاقد الجيالوروسي خلال الصيف الجاري مع ديفيس فاسكيز من ميلان دون مقابل ورادوسلاف زيليزني من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واستعار روما أيضا دانييلي جيلاردي من هيلاس فيرونا مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء، وكذلك إيفان فيرجسون من برايتون مقابل 3 ملايين يورو بوجود بند أحقية الشراء.

ونيل العيناوي من لانس مقابل 23.5 مليون يورو وويسلي من فلامنجو بـ 25 مليون يورو ويعتبر الصفقة الأغلى له حتى الآن في الصيف.

ليون بيلي روما أستون فيلا ميركاتو
نرشح لكم
سكاي: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 بعد موافقة مانشستر يونايتد.. تقرير: خطة روما لإقناع سانشو بعرضه رومانو: جالاتاسراي يرسل عرضا لضم إيدرسون.. ورد مانشستر سيتي النصر يعلن ضم كومان ديلي ميل: نوتنجهام يرسل عرضا لـ مانشستر سيتي لضم ريكو لويس الصفقات لم تتوقف.. ليفربول يضم جيوفاني ليوني فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع سان جيرمان على ضم كولو مواني
أخر الأخبار
سكاي: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع رين على ضم كاليمويندو 12 دقيقة | ميركاتو
حكم ضد صحيفة إسبانية ورئيس تحريرها بسبب نشر تسجيلات ضد رئيس ريال مدريد 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أوماري هوتشينسون إلى نوتنجهام فورست حتى 2030 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قطة: بيراميدز قادر على الفوز بكل البطولات.. الشيبي الأفضل في مصر وهذا موقفي من العودة للأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد محمد معروف 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون.. وهالاند يقود الهجوم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: الشرطة تلقي القبض على المشجع المسيء لسيمينيو عنصريا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد موافقة مانشستر يونايتد.. تقرير: خطة روما لإقناع سانشو بعرضه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511321/ميدياست-روما-يعرض-على-أستون-فيلا-استعارة-بايلي