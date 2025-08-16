الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين

تعادل أستون فيلا مع منافسه نيوكاسل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد إزري كونسا لاعب أستون فيلا بشكل مباشر ليكون الطرد الأول في الدوري.

وأشهر حكم المباراة الطرد المباشر لكونسا في الدقيقة 66 بعد إعاقته لأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الذي كان في موقف انفراد بماركو بيزوت حارس مرمى أستون فيلا.

ولم يتم استدعاء الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بسبب الطرد الذي تلقاه في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر رفض ألكساندر إيزاك الانضمام لقائمة نيوكاسل لمواجهة أستون فيلا بحسب صحيفة ميرور مما سيؤدي إلى تغريمه ماليا.

ولم يتمكن نيوكاسل من تحقيق الفوز في المباريات الـ 6 الأخيرة في الدوري الإنجليزي بدون إيزاك إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين ولم يسجل الفريق أي هدف في الـ 4 مباريات الماضية بدونه.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة.