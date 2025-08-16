الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين

السبت، 16 أغسطس 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

إزري كونسا - أنتوني جوردون - نيوكاسل - أستون فيلا

تعادل أستون فيلا مع منافسه نيوكاسل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد إزري كونسا لاعب أستون فيلا بشكل مباشر ليكون الطرد الأول في الدوري.

وأشهر حكم المباراة الطرد المباشر لكونسا في الدقيقة 66 بعد إعاقته لأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الذي كان في موقف انفراد بماركو بيزوت حارس مرمى أستون فيلا.

أخبار متعلقة:
ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك مؤتمر مدرب نيوكاسل: موقف إيزاك كما هو ومحادثاتنا ستبقى خاصة.. وخط هجومنا ليس مثاليا جارديان: تمهيدا لرحيل إيزاك؟.. برينتفورد يستبعد ويسا تحسبا لانتقاله إلى نيوكاسل ديلي ميل: نيوكاسل يقترب من حسم صفقة ضم نجم أستون فيلا

ولم يتم استدعاء الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بسبب الطرد الذي تلقاه في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر رفض ألكساندر إيزاك الانضمام لقائمة نيوكاسل لمواجهة أستون فيلا بحسب صحيفة ميرور مما سيؤدي إلى تغريمه ماليا.

ولم يتمكن نيوكاسل من تحقيق الفوز في المباريات الـ 6 الأخيرة في الدوري الإنجليزي بدون إيزاك إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين ولم يسجل الفريق أي هدف في الـ 4 مباريات الماضية بدونه.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة.

أستون فيلا نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة رومانو: جالاتاسراي يرسل عرضا لضم إيدرسون.. ورد مانشستر سيتي إنتر يعلن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم ليفربول: سنتعاون مع الشرطة بشأن الحادثة العنصرية ضد سيمينيو مواعيد مباريات السبت 16 أغسطس - الزمالك ضد المقاولون.. وبرشلونة يواجه مايوركا الخسارة الـ 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري إيراولا: سنتحدث مع الشرطة بسبب الهتافات العنصرية ضد سيمينيو إيكيتيكي: بهذه الطريقة سأتخطى عقبة المساحات الضيقة في إنجلترا
أخر الأخبار
برونو: سأرحل من مانشستر يونايتد فقط في هذه الحالة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الطرد الأول.. أستون فيلا يتعادل مع نيوكاسل بـ 10 لاعبين 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميرور: نيوكاسل قد يقر عقوبة مالية ضد إيزاك 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: جالاتاسراي يرسل عرضا لضم إيدرسون.. ورد مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال ساعة | كرة سلة
إنتر يعلن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم ساعة | الكرة الأوروبية
جاب الله يكشف عن تفاصيل إصابة بن رمضان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511316/الطرد-الأول-أستون-فيلا-يتعادل-مع-نيوكاسل-بـ-10-لاعبين