رومانو: جالاتاسراي يرسل عرضا لضم إيدرسون.. ورد مانشستر سيتي

أرسل نادي جالاتاسراي عرضا إلى نظيره مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع إيدرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن جالاتاسراي أرسل عرضه الأول إلى مانشستر سيتي لضم إيدرسون مقابل 10 ملايين يورو.

وأفاد رومانو أن مانشستر سيتي يطلب زيادة العرض.

وأوضح رومانو أن جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان منفتح على الانتقال إلى مانشستر سيتي لتعويض إيدرسون حال رحيله والاتفاق على الشروط الشخصية ليست أزمة.

وكان نيكولو سكيرا الصحفي المختص في الانتقالات قد كشف في وقت سابق أن النادي التركي اتفق مع الحارس البرازيلي على البنود الشخصية والعقد بينهما سيمتد حتى 2028.

وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 31 عاما في 2026.

إعلان دوناروما رحيله

أعلن دوناروما في وقت سابق رحيله من باريس سان جيرمان.

ونشر حارس مرمى منتخب إيطاليا رسالة وداع للنادي والجماهير وجاءت كالآتي:

"إلى مشجعي باريس سان جيرمان، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه أعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق".

"لسوء الحظ قرر شخص ما أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزء من المجموعة والمساهمة في نجاح الفريق".

"آمل أن تتاح لي الفرصة لإلقاء نظرة على الجماهير في ملعب حديقة الأمراء وأن أقول لهم وداعا".

"وإن لم يحدث ذلك أريد من الجمهور أن يعرف أن دعمه لي يعني العالم بالنسبة لي وأنا لن أنسى ذلك أبدا وسوف تحمل دائما معي ذكرى".

"لزملائي في الفريق عائلتي الثانية شكرا لكم على كل مباراة وكل لحظة، اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة كان شرف كبير لي، شكرا لباريس".

وتفاقمت الأزمة بعد رغبة النادي الفرنسي في تجديد عقد دوناروما براتب سنوي أقل من 12 مليون وهو ما يتقاضاه حاليا ورفضه دوناروما.

وكشفت شبكة أخبار سكاي إيطاليا، أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو للتخلي عن دوناروما.

وذلك بعد أزمة دوناروما الأخيرة مع النادي الفرنسي بسبب المفاوضات حول تجديد تعاقده.

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما من القائمة المستدعاه لمواجهة توتنام الإنجليزي في السوبر الأوروبي.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الأوروبي بالفوز على توتنام بركلات الترجيح.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.