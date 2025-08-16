الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية

السبت، 16 أغسطس 2025 - 15:38

كتب : FilGoal

الأهلي - إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي موعد عودة لاعبه إمام عاشور للتدريبات.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة خلال المباراة الأولى في كأس العالم للأندية بكسر في عظمة الترقوة.

وسيشارك عاشور في التدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين المقبل بعد اكتمال شفائه.

وستكون مشاركة عاشور بدون التحامات قوية خلال التدريبات على أن يتم تقييم الموقف وتحديد موعد مشاركته في المباريات بقرار من الجهاز الفني.

وغاب عاشور عن 4 مباريات حتى الآن ضد بورتو وبالميراس وفاركو ومودرن سبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وجمع الأهلي حتى الآن 4 نقاط في الدوري المصري بعد التعادل مع مودرن سبورت والفوز على فاركو.

