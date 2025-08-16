سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال

السبت، 16 أغسطس 2025 - 15:30

كتب : هاني العوضي

هيثم كمال - الاتحاد السكندري كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد عقد هيثم كمال لاعب فريق السلة.

وكشف زعيم الثغر عن مدة التعاقد الجديد إذ يمتد لمدة موسم.

وعبر أحمد عمر المدير الفني للفريق عن سعادته بتجديد التعاقد مع هيثم كمال وأشار إلى أن استمرار اللاعب خطوة رائعة ومميزة في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أنه حدث تعثر في مفاوضات الاتحاد السكندري مع هيثم كمال لاعب فريق السلة لتجديد تعاقده.

ويأتي ذلك بسبب خلافات حول المقابل المادي ومكافآت الفوز بالبطولات.

ودخل هيثم كمال في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك لكنها لم تصل لمراحلها النهائية حتى الآن.

ورفض الاتحاد السكندري طلب اللاعب بالحصول على 50% من قيمة تعاقده خوفا من التأثير على استقرار الفريق.

من ناحية أخرى يبدأ الاتحاد السكندري فترة الإعداد للموسم الجديد بداية الأسبوع المقبل تحت قيادة المدرب أحمد عمر.

ومن المقرر أن يظهر في تدريبات الفريق الصفقات الجديدة وهي أحمد عزب ومصطفى كيجو.

