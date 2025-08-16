إنتر يعلن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم

السبت، 16 أغسطس 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر استحواذ جيوزيبي ماروتا رئيس النادي والرئيس التنفيذي على حصة من الأسهم.

وكشف النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن استحواذ ماروتا على حصة من الأسهم تقترب من 2%.

وكتب النادي عبر موقعه "بعد مرور عام على رئاسته، قرر كل من ماروتا والصناديق المدارة من قبل شركة أوكتري كابيتال مانجمنت تعزيز شراكتهما الناجحة".

وأضاف "ويعكس استثمار ماروتا التزامه تجاه إنتر ورؤيته المشتركة وأهدافه طويلة الأجل المتماشية بالكامل مع أوكتري لصالح النادي وتطوره المستمر".

وتابع "قدم ماروتا للنادي قيادة راسخة على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود والتفاني الثابت الذي أظهره تجاه إنتر خلال السنوات السبع الماضية".

وواصل "خلال موسم 2024-2025، ساهم التعاون بين ماروتا وأوكتري في وضع خطة استراتيجية متعددة السنوات تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي للنادي، وتحقيق نتائج قوية، ونجاح إنتر داخل وخارج الملعب".

وأتم "يعد تأسيس فريق تحت 23 عاما مؤخرا مثالا واضحا على قناعتهم المشتركة بالنمو المستدام وطويل الأمد".

ويعد ماروتا الرجل الذي أعاد إنتر إلى البطولات بعد استمرار النادي بدون التتويج بأي بطولة منذ 2011 إلى أن تولى المسؤولية في 2018.

وكان ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس لمدة 8 أعوام وأعاد السيدة العجوز إلى البطولات أيضا بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويفتتح إنتر مبارياته في الدوري الإيطالي ضد منافسه تورينو يوم 25 أغسطس الماضي.

